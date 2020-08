Une jeune femme photographie la voiture d’un exhibitionniste à Sotteville-lès-Rouen

Un exhibitionniste s’est retrouvé en garde à vue dans les locaux de la police à Rouen (Seine-Maritime). Il a été appréhendé à Petit-Quevilly, ce mardi soir vers 21 heures.



Un peu plus tôt, dans la soirée, une jeune femme de 18 ans avait photographié, avec son téléphone, la voiture de cet automobiliste. Le jeune homme, âgé de 23 ans, s’était arrêté à sa hauteur alors qu’elle marchait rue Bouvier à Sotteville-lès-Rouen. Prétextant chercher la mairie, il avait abordé la passante qui avait alors constaté que l’individu était en train de se masturber.



Grâce à la photo remise par la victime, les enquêteurs ont pu, via la plaque d’immatriculation, identifier le propriétaire du véhicule. Absent de son domicile, à Sotteville-lès-Rouen, l’exhibitionniste a finalement été repéré et interpellé vers 21 heures à Petit-Quevilly.