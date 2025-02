Un véhicule immobilisé sur les voies paralyse la circulation des trains entre Rouen et Yvetot

Les cinq occupants de la voiture étaient sortis par leurs propres moyens à l’arrivée des secours. Quatre d’entre eux ont été légèrement blessés et transportés au CHU de Rouen.



Les sapeurs-pompiers, alertés à 5h46, sont intervenus rapidement. Sur place, ils ont procédé à la sécurisation de la zone et pris en charge les victimes, cinq jeunes âgés de 19 et 20 ans, pour un premier examen de contrôle.