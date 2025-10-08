Connectez-vous S'inscrire





Un homme de 79 ans retrouvé mort dans la Seine, au Pont de Brotonne en Seine-Maritime


Le corps d’un septuagénaire a été découvert ce mercredi matin dans le fleuve, en Seine-Maritime.



Mercredi 8 Octobre 2025 - 16:29



Les plongeurs sont intervenus pour remonter le corps - illustration
Les secours ont été alertés dans la matinée de ce mercredi 8 octobre. Un homme âgé de 79 ans a été retrouvé dans les eaux de la Seine, à hauteur du Pont de Brotonne, sur la commune de Caudebec-en-Caux (Rives-en-Seine).

Rapidement dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers ont engagé 9 engins et mobilisé 17 personnels pour cette opération de secours. À leur arrivée, un médecin a examiné la victime, dont le décès a été constaté sur les lieux.

Une enquête est ouverte par la gendarmerie pour déterminer les circonstances exactes du drame.




08/10/2025

