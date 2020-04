Un homme chute du balcon lors d’une dispute avec son ami à Saint-Étienne-du-Rouvray

Sur place, les policiers procèdent à des constatations et vérifications. La compagne de l’homme blessé, âgée de 23 ans, raconte que son conjoint et elle sont venus passer la soirée chez un couple d’amis, là où se sont déroulés les faits.



Les deux couples ont consommé de l’alcool. Une dispute aurait éclaté entre les deux hommes, qui en seraient venus aux mains pour une raison ignorée. Selon les éléments recueillis par les policiers, l’hôte aurait poussé son invité par-dessus la rambarde du balcon. Il a ensuite quitté l’appartement et pris la fuite.