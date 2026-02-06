Connectez-vous S'inscrire

Un automobiliste d’environ 80 ans décède après avoir percuté un arbre à Saint-Pierre-lès-Elbeuf


La victime, un homme octogénaire, n’a pas survécu à ses blessures après que son véhicule a percuté un arbre de vendredi matin.



Vendredi 6 Février 2026 - 09:10


Les sapeurs-pompiers et le SMUR n’ont rien pu faire pour ramener à la vie la victime dont le décès a été déclaré sur place - illustration infonormandie
Un choc violent s’est produit ce vendredi matin au rond-point de l’Oison, à Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Seine-Maritime). Un automobiliste âgé d’environ 80 ans a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours.

La tentative de réanimation échoue

Selon les premières constatations, son véhicule aurait percuté un arbre en bordure de la route Les sapeurs-pompiers et une équipe du Smur, ont immédiatement engagé une tentative de réanimation. Mais malgré les manœuvres pratiquées sur place, le médecin du Smur a déclaré le décès de la victime. 

Sept sapeurs-pompiers, dont un chef de groupe, et trois véhicules de secours routier ont été mobilisés sur cette intervention. Une enquête a été ouverte par les services de police afin de déterminer les circonstances de l’accident.
 




