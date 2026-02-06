Un automobiliste d’environ 80 ans décède après avoir percuté un arbre à Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Les sapeurs-pompiers et le SMUR n’ont rien pu faire pour ramener à la vie la victime dont le décès a été déclaré sur place - illustration infonormandie
Un choc violent s’est produit ce vendredi matin au rond-point de l’Oison, à Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Seine-Maritime). Un automobiliste âgé d’environ 80 ans a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours.
La tentative de réanimation échoue
Selon les premières constatations, son véhicule aurait percuté un arbre en bordure de la route Les sapeurs-pompiers et une équipe du Smur, ont immédiatement engagé une tentative de réanimation. Mais malgré les manœuvres pratiquées sur place, le médecin du Smur a déclaré le décès de la victime.
Sept sapeurs-pompiers, dont un chef de groupe, et trois véhicules de secours routier ont été mobilisés sur cette intervention. Une enquête a été ouverte par les services de police afin de déterminer les circonstances de l’accident.
