Un automobiliste d’environ 80 ans décède après avoir percuté un arbre à Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Selon les premières constatations, son véhicule aurait percuté un arbre en bordure de la route Les sapeurs-pompiers et une équipe du Smur, ont immédiatement engagé une tentative de réanimation. Mais malgré les manœuvres pratiquées sur place, le médecin du Smur a déclaré le décès de la victime.



Sept sapeurs-pompiers, dont un chef de groupe, et trois véhicules de secours routier ont été mobilisés sur cette intervention. Une enquête a été ouverte par les services de police afin de déterminer les circonstances de l’accident.

