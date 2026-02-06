Connectez-vous S'inscrire

Collision entre deux voitures sur la D20 : un homme grièvement blessé à Doudeville


L'accident a fait trois victimes, dont deux blessés, ce vendredi matin rue de la Briqueterie à Doudeville (Seine-Maritime). Un homme de 35 ans a été hospitalisé dans un état jugé grave par les secours.



Vendredi 6 Février 2026 - 09:44


Les blessés, pris en charge par les sapeurs-pompiers, ont été transportés vers l'hôpital le plus proche - Illustration infoNormandie
Un accident de la circulation entre deux voitures a mobilisé les secours, ce vendredi matin, rue de la Briqueterie (D20) à Doudeville, en Seine-Maritime. Trois personnes ont été impliquées, dont un homme grièvement blessé, coincé dans son véhicule au moment de l’arrivée des sapeurs-pompiers.

Les victimes ont été prises en charge par les secours qui ont procédé dans un premier temps à la désincarcération du blessé grave et à la sécurisation de la zone afin de leur permettre d'intervenir dans les meilleures conditions de sécurité.

Un homme de 35 ans blessé grave

Au total, dix-sept sapeurs-pompiers ont été engagés avec six engins. Le bilan définitif communiqué vers 9 heures par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), fait état de trois victimes : un homme de 35 ans, en urgence absolue et médicalisé par un médecin du SMUR, un homme de 55 ans blessé léger et un homme de 44 ans, laissé sur place après évaluation médicale.

La gendarmerie, chargée des constatations, a ouvert une enquête qui permettra d'établir les circonstances de l'accident et la responsabilité de chacun des conducteurs.
 





Mots clés : accident, Doudeville, enquête, faits divers, gendarmerie, pompiers, Seine-Maritime




L'info en continu

