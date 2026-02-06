Collision entre deux voitures sur la D20 : un homme grièvement blessé à Doudeville

Un accident de la circulation entre deux voitures a mobilisé les secours, ce vendredi matin, rue de la Briqueterie (D20) à Doudeville, en Seine-Maritime. Trois personnes ont été impliquées, dont un homme grièvement blessé, coincé dans son véhicule au moment de l’arrivée des sapeurs-pompiers.Les victimes ont été prises en charge par les secours qui ont procédé dans un premier temps à la désincarcération du blessé grave et à la sécurisation de la zone afin de leur permettre d'intervenir dans les meilleures conditions de sécurité.