Collision entre deux voitures sur la D20 : un homme grièvement blessé à Doudeville

Les victimes ont été prises en charge par les secours qui ont procédé dans un premier temps à la désincarcération du blessé grave et à la sécurisation de la zone afin de leur permettre d'intervenir dans les meilleures conditions de sécurité.
"🔴Les sapeurs-pompiers du #Sdis76 interviennent pour un #accident de circulation🚨 D20 Entre Doudeville et Ste Colombe.
Les secours sont en transit. 🚒
Evitez le secteur et facilitez l'accès aux secours.✖ ⛔️@Prefet76 @PoliceNat76 @gendarmerie_076 @VISOV1 @WazeNormandie " pic.twitter.com/4xOvZzOGfU
— Sapeurs-pompiers 76 (@Sdis76) February 6, 2026
Un homme de 35 ans blessé grave
La gendarmerie, chargée des constatations, a ouvert une enquête qui permettra d'établir les circonstances de l'accident et la responsabilité de chacun des conducteurs.