Trois nouveaux feux de chaume et de récolte en Seine-Maritime

Trente-cinq sapeurs-pompiers et onze engins ont été engagés ce lundi après-midi sur des feux d’espaces naturels en Seine-Maritime.



Des incendies de chaume et de récoltes se sont en effet déclarés à trois endroits différents du département.



Le plus important a brulé 12 hectares à Écretteville-lès-Baons. Plusieurs départs de feu ont été constatés sur la même parcelle. A Ermenouville, les flammes ont ravagé une parcelle de 5 000 m2 et à Goderville 500 m2.



L’intervention des sapeurs-pompiers a été particulièrement compliquée en raison des vents qui ont soufflé par rafales jusqu’à parfois 50 km/h.