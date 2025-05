Travaux sur la RN27 : circulation basculée et bretelles fermées entre Heugleville-sur-Scie et Tôtes

La Direction Interdépartementale des Routes (DIR) Nord-Ouest engage des travaux de réfection de la couche de roulement sur la RN27, entre Heugleville-sur-Scie et Tôtes, dans le sens Dieppe – Rouen. Ce chantier s’étendra du 12 au 30 mai 2025, sous réserve de conditions météorologiques favorables.



Afin de garantir la sécurité des ouvriers et des usagers tout en assurant l’avancée du chantier, la circulation sera basculée sur la voie opposée pendant 7 jours, y compris le week-end. Ce basculement concerne exclusivement le sens Dieppe vers Rouen.



Fermeture des bretelles de Biville-la-Baignarde

Dans le cadre de ce dispositif, les bretelles d’entrée et de sortie de Biville-la-Baignarde seront fermées à la circulation dans le sens concerné. Des déviations seront mises en place pour rediriger les automobilistes, conformément à un plan de circulation temporaire.