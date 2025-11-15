Connectez-vous S'inscrire

Les viaducs du Bec et de la Risle en travaux : l’A28 fermée la nuit entre Brionne et Bernay du 17 au 21 novembre


INFOROUTE. L'autoroute A28 (Rouen-Alençon) sera fermée dans les deux sens quatre nuits consécutives, entre le 17 et 21 novembre. Ce qu'il faut savoir.



Samedi 15 Novembre 2025 - 09:55


Les viaducs du Bec et de la Risle vont faire l'objet de travaux d'entretien durant quatre nuits conséciutives
Les viaducs du Bec et de la Risle vont faire l'objet de travaux d'entretien durant quatre nuits conséciutives
Dans le cadre de l’entretien des viaducs du Bec et de la Risle, le gestionnaire autoroutier Alis annonce une série de fermetures nocturnes sur l’autoroute A28, entre les communes de Brionne et Bernay dans l’Eure. Ces fermetures auront lieu dans les deux sens de circulation, de 20h à 6h du matin, durant quatre nuits du 17 au 21 novembre 2025.

Mise en place de déviations

Les usagers en direction d’Alençon devront emprunter un itinéraire de déviation via l’échangeur n°13 à Brionne, puis les routes départementales RD 438, RD 613 et RD 834, avant de rejoindre l’autoroute à l’échangeur n°14 à Bernay. Pour ceux venant d’Alençon en direction de Rouen, la déviation se fera par l’échangeur n°14 à Bernay puis les RD 834, RD 613 et RD 438, avec un retour à l’autoroute à l’échangeur n°13 à Brionne.

Alis appelle à la plus grande prudence lors de l’approche des zones de travaux et sur les itinéraires de déviation, en raison des conditions de circulation modifiées.

Ces opérations, souligne le gestionnaire de l'A28, sont indispensables pour assurer la sécurité et la pérennité des infrastructures autoroutières, et s’inscrivent dans un calendrier d’entretien rigoureux visant à minimiser les perturbations.

Les automobilistes sont invités à anticiper ces fermetures et à suivre attentivement la signalisation mise en place.






Mots clés : A28, ALIS, autoroute, Eure, fermeture, travaux




Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

Les viaducs du Bec et de la Risle en travaux : l’A28 fermée la nuit entre Brionne et Bernay du 17 au 21 novembre

15/11/2025

Trafic de déchets vers l’Afrique : lourdes condamnations au tribunal de Rouen

14/11/2025

Marais Vernier : un septuagénaire chute d’une falaise en cherchant son chien, il est grièvement blessé

14/11/2025

Yvelines. Le cambrioleur d'une boulangerie à Mantes-la-Jolie écope de 12 mois de prison

13/11/2025

Rouen – Le Havre : une opération conjointe pour traquer les produits dangereux et contrefaits

13/11/2025

Rouen : l’appel à témoins a permis de retrouver Malvina, 16 ans

13/11/2025

RN1338 : la route barrée deux nuits entre le giratoire de la Motte et le pont Flaubert, à Rouen

13/11/2025

Cyberattaque du logiciel Weda : le centre de santé intercommunal de Dieppe impacté, les rendez-vous maintenus

13/11/2025

À Rives-en-Seine, la Région soutient l’entreprise Aménagement Mière pour passer un cap délicat

13/11/2025

Yvelines : interpellé avec près de 10 kilos de cannabis lors d'un contrôle routier de routine à Mantes-la-Jolie

13/11/2025

Collision entre un bus et une voiture à Déville-lès-Rouen : une femme incarcérée dans son véhicule

13/11/2025

RN 154 : la remorque d’un poids lourd et un chalet en bois détruits par un incendie sur l’aire de Moisville

13/11/2025

Un piéton mortellement fauché par un poids lourd sur la RN13 entre Évreux et Pacy dans l’Eure

13/11/2025

Seine-Maritime : une maison ravagée par les flammes, le propriétaire sain et sauf à Vieux-Rouen-sur-Bresle

13/11/2025

Une femme désincarcérée après une collision entre deux véhicules dans le pays de Caux

12/11/2025

Rouen : complètement ivre, la jeune femme était endormie au volant dans le tunnel de la Grand-Mare

12/11/2025

Dieppe : un plongeur-démineur évacué par Dragon 76 après un malaise en mer

12/11/2025

A13 : collision entre deux poids lourds à Incarville (Eure), un blessé léger et trafic très perturbé

12/11/2025

Travaux de nuit sur l’A154 : fermetures à Incarville (Eure) à partir de ce soir, mercredi, jusqu’à vendredi 14 novembre

12/11/2025

Feu dans un restaurant à Rouen : six personnes évacuées en pleine nuit

12/11/2025
Afficher plus d'articles

InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Agenda
Les infos les + lues

Un piéton mortellement fauché par un poids lourd sur la RN13 entre Évreux et Pacy dans l’Eure

13/11/2025 -

RN1338 : la route barrée deux nuits entre le giratoire de la Motte et le pont Flaubert, à Rouen

13/11/2025 -

Une femme désincarcérée après une collision entre deux véhicules dans le pays de Caux

12/11/2025 -

En Seine-Maritime, un ouvrier blessé par un foret à bois lors de travaux au Tilleul, près d'Etretat

10/11/2025 -

Seine-Maritime : un homme grièvement brûlé après s’être immolé près d’une station-service à Buchy

10/11/2025 -

A13 : collision entre deux poids lourds à Incarville (Eure), un blessé léger et trafic très perturbé

12/11/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen