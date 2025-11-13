Connectez-vous S'inscrire

RN1338 : la route barrée deux nuits entre le giratoire de la Motte et le pont Flaubert, à Rouen


La fermeture d'une portion de la N1338, en direction du pont Flaubert à Rouen, du 17 au 19 novembre, fait suite aux travaux liés à la future ligne T5.



Jeudi 13 Novembre 2025 - 16:22


En bleu, la partie de la N1338 fermée à la circulation pendant deux nuits
La N1338 sera totalement fermée à la circulation pendant deux nuits, du lundi 17 au mercredi 19 novembre, de 21h à 6h, entre le giratoire de la Motte et la rue Berthe Morisot à Rouen.

Ces fermetures nocturnes s’inscrivent dans le cadre du chantier de la future ligne T5 de la Métropole Rouen Normandie. Le trafic sera donc coupé dans le sens giratoire de la Motte vers le pont Flaubert. La Direction interdépartementale des routes nord-ouest (DIRNO) précise que cette opération reste conditionnée à la météo.



🛣️ Une déviation pourrait être mise en place. Restez attentifs à la signalisation temporaire en amont du chantier.




Mots clés : pont Flaubert, rond-point de la Motte, Rouen, Seine-Maritime, travaux




13/11/2025

