RN1338 : la route barrée deux nuits entre le giratoire de la Motte et le pont Flaubert, à Rouen

La N1338 sera totalement fermée à la circulation pendant deux nuits, du lundi 17 au mercredi 19 novembre, de 21h à 6h, entre le giratoire de la Motte et la rue Berthe Morisot à Rouen.
Ces fermetures nocturnes s’inscrivent dans le cadre du chantier de la future ligne T5 de la Métropole Rouen Normandie. Le trafic sera donc coupé dans le sens giratoire de la Motte vers le pont Flaubert. La Direction interdépartementale des routes nord-ouest (DIRNO) précise que cette opération reste conditionnée à la météo.
🛣️ Une déviation pourrait être mise en place. Restez attentifs à la signalisation temporaire en amont du chantier.
