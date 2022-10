Travaux sur l’A29 en Seine-Maritime : l’échangeur de Yerville fermé durant trois jours

En raison des travaux de dépose d'auvent réalisés sur l'A29 à hauteur de Flamanville en Seine-Maritime, l'échangeur de l'autoroute n°9 Yerville situé sur l'A29 sera fermé dans les deux sens de circulation du vendredi 7 à 21 heures au lundi 10 octobre à 6 heures.



Un itinéraire de déviation obligatoire est mis en place selon les modalités suivantes :



• Bretelle d'entrée de l'échangeur fermée en direction du Havre : les usagers suivent la RD929 en direction d'Yvetot puis entrent au diffuseur n°4 de l'A150 en direction du Havre.



• Bretelle d'entrée de l'échangeur n°9 fermée en direction d'Amiens : les usagers suivent la RD 929 en direction de Tôtes, puis la RN27 et l'A151 en direction de Rouen puis retrouvent la direction d'Amiens via l'échangeur de l'A151/A29.



• Bretelle de sortie de l'échangeur n°9 fermée en direction d'Amiens, depuis la bifurcation de l'A29/A150 : les usagers continuent sur l'A150 en direction de Rouen, sortent à l'échangeur n°4 Yvetot Est, puis la RD929 en direction de Yerville.



• Bretelle de sortie de l'échangeur n°9 fermée en direction du Havre : les usagers sortent à l'échangeur A29/A151 en direction de Dieppe, empruntent l'A151 vers Dieppe puis sortent à l'échangeur n°2 Val de Säane et reprennent la RD2 direction Yerville puis la RD929 vers Yerville.