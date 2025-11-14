Trafic de déchets vers l’Afrique : lourdes condamnations au tribunal de Rouen

Les sanctions sont tombées hier soir dans ce dossier de trafic de déchets non dépollués expédiés vers le Mali, le Nigeria et la Côte d’Ivoire. Les sept prévenus, originaires pour certains du Mali et du Nigeria, ont été reconnus coupables et condamnés à des peines d’emprisonnement avec sursis allant de 6 à 12 mois, ainsi qu’à des amendes comprises entre 9 730 et 261 663 euros. Deux d’entre eux écopent en plus d’interdictions d’exercer ou de gérer.



Les deux sociétés jugées, dont KTF, intermédiaire en douanes, ont également été condamnées à des amendes de 17 500 et 261 663 euros, assorties pour l’une d’elles de l’obligation de publier la décision.