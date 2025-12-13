Connectez-vous S'inscrire

Un poids lourd chargé de pommes de terre paralyse l’A28 toute la nuit dans l’Eure


Un accident impliquant un camion transportant 17 tonnes de pommes de terre a entraîné la coupure de l’autoroute A28, vendredi soir, à hauteur de Boisney, dans le sens Rouen – Le Mans.



Samedi 13 Décembre 2025 - 08:22


Illustration infonormandie
Illustration infonormandie
L’accident s’est produit ce vendredi 12 décembre vers 19h30 sur l’A28, dans le département de l’Eure. Le poids lourd, pour une raison qui reste à déterminer, s’est retrouvé immobilisé sur la chaussée, nécessitant l’interruption totale de la circulation dans le sens Rouen vers Le Mans.

Aucune information n’a été communiquée sur d’éventuelles victimes. En revanche, la cargaison de pommes de terre s’est partiellement répandue, compliquant l’intervention des secours et des équipes techniques.

Une déviation mise en place

Sur place, les équipes d’intervention et de sécurité ont assuré le balisage de la zone, la sécurisation de l’axe, l’évacuation de la marchandise ainsi que le relevage du camion accidenté.

Le gestionnaire autoroutier Alis a mis en place un itinéraire de déviation : les usagers en provenance de Rouen ont été invités à quitter l’A28 au diffuseur n°13 Brionne, à emprunter le réseau départemental (RD438), puis à reprendre l’autoroute au diffuseur n°14 Bernay en direction du Mans.

La durée de fermeture de l'A28  était initialement indéterminée. Selon la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno), la circulation a finalement été rétablie normalement ce samedi matin.
 





Mots clés : A28, accident, Boisney, Eure, faits divers, poids-lourd





