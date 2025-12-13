Un poids lourd chargé de pommes de terre paralyse l’A28 toute la nuit dans l’Eure

L’accident s’est produit ce vendredi 12 décembre vers 19h30 sur l’A28, dans le département de l’Eure. Le poids lourd, pour une raison qui reste à déterminer, s’est retrouvé immobilisé sur la chaussée, nécessitant l’interruption totale de la circulation dans le sens Rouen vers Le Mans.
Aucune information n’a été communiquée sur d’éventuelles victimes. En revanche, la cargaison de pommes de terre s’est partiellement répandue, compliquant l’intervention des secours et des équipes techniques.
Une déviation mise en place
Sur place, les équipes d’intervention et de sécurité ont assuré le balisage de la zone, la sécurisation de l’axe, l’évacuation de la marchandise ainsi que le relevage du camion accidenté.
Le gestionnaire autoroutier Alis a mis en place un itinéraire de déviation : les usagers en provenance de Rouen ont été invités à quitter l’A28 au diffuseur n°13 Brionne, à emprunter le réseau départemental (RD438), puis à reprendre l’autoroute au diffuseur n°14 Bernay en direction du Mans.
La durée de fermeture de l'A28 était initialement indéterminée. Selon la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno), la circulation a finalement été rétablie normalement ce samedi matin.
