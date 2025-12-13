Un poids lourd chargé de pommes de terre paralyse l’A28 toute la nuit dans l’Eure

Sur place, les équipes d’intervention et de sécurité ont assuré le balisage de la zone, la sécurisation de l’axe, l’évacuation de la marchandise ainsi que le relevage du camion accidenté.



Le gestionnaire autoroutier Alis a mis en place un itinéraire de déviation : les usagers en provenance de Rouen ont été invités à quitter l’A28 au diffuseur n°13 Brionne, à emprunter le réseau départemental (RD438), puis à reprendre l’autoroute au diffuseur n°14 Bernay en direction du Mans.



La durée de fermeture de l'A28 était initialement indéterminée. Selon la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno), la circulation a finalement été rétablie normalement ce samedi matin.

