Le Havre : ivre au volant, il refuse d’obtempérer et est interpellé

Dans la nuit de samedi 13 à dimanche 14 décembre, les policiers du Havre ont intercepté un automobiliste après un refus d’obtempérer. Peu avant 1 heure du matin, le conducteur d’un Renault Scénic est repéré pour plusieurs infractions graves au code de la route : non-respect d’un stop, vitesse excessive et changements de voie dangereux, dans des secteurs fréquentés par des piétons.
Malgré les avertisseurs sonores et lumineux de la voiture de police, l’automobiliste poursuit sa route, zigzaguant sur la chaussée. Il emprunte la D489 en direction de la zone d’activité d’Épaville, sans tenir compte des injonctions de s’arrêter. Les policiers parviennent finalement à se placer à sa hauteur, brassard « police » apparent. Le conducteur les regarde mais continue sa course.
Une forte odeur d’alcool dans le véhicule
Après l’avoir dépassé pour l’obliger à ralentir, les forces de l’ordre réussissent à immobiliser le véhicule sur la voie de droite de la D489. Lors du contrôle, une forte odeur d’alcool se dégage de l’habitacle. Le conducteur, âgé de 44 ans et domicilié à Angerville-L’Orcher, présente une élocution bégayante et des signes manifestes d’alcoolisation. Désorienté, il dit ne pas comprendre les raisons de l’intervention policière.
Interpellé vers 1h10 pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et refus d’obtempérer, l’homme est ramené au commissariat. Son véhicule a été placé en fourrière.
