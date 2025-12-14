Collision entre deux voitures à Venon (Eure) : deux jeunes hommes blessés, dont un grièvement

Un accident de la circulation s’est produit samedi en début de soirée sur la RD136, à hauteur de Venon, dans l’Eure. Deux véhicules de tourisme sont entrés en collision, faisant deux blessés.
Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 19 heures pour porter assistance aux victimes. À leur arrivée sur place, deux hommes âgés de 24 et 25 ans étaient impliqués dans l’accident. Le premier, grièvement blessé, a été classé en urgence absolue par les secours. Il a été évacué médicalisé vers le service des urgences du CHU de Rouen (Seine-Maritime).
Le second conducteur, piégé dans son véhicule, a dû être dégagé avant d’être pris en charge. Blessé plus légèrement, il a été transporté en urgence relative vers le centre hospitalier des Feugrais, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 19 heures pour porter assistance aux victimes. À leur arrivée sur place, deux hommes âgés de 24 et 25 ans étaient impliqués dans l’accident. Le premier, grièvement blessé, a été classé en urgence absolue par les secours. Il a été évacué médicalisé vers le service des urgences du CHU de Rouen (Seine-Maritime).
Le second conducteur, piégé dans son véhicule, a dû être dégagé avant d’être pris en charge. Blessé plus légèrement, il a été transporté en urgence relative vers le centre hospitalier des Feugrais, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
Route coupée pendant l’intervention
Afin de permettre les opérations de secours, la RD136 a été totalement coupée à la circulation. Au total, quinze sapeurs-pompiers ont été mobilisés, appuyés par une équipe du SMUR.
La gendarmerie était également sur place et devra déterminer les circonstances exactes de cette collision.
La gendarmerie était également sur place et devra déterminer les circonstances exactes de cette collision.
Les autres infos du jour
-
Quatre blessés dans une collision entre deux voitures au Petit-Quevilly, près de Rouen
-
Violences sexuelles : le suspect interpellé en Seine-Maritime mis en examen et écroué
-
Un poids lourd chargé de pommes de terre paralyse l’A28 toute la nuit dans l’Eure
-
Eure. Un adolescent grièvement blessé dans un violent face-à-face à Authou