Collision entre deux voitures à Venon (Eure) : deux jeunes hommes blessés, dont un grièvement


La collision s’est produite ce samedi en début de soirée sur la RD136 à Venon (Eure). Deux jeunes hommes ont été blessés, dont l’un grièvement.



Dimanche 14 Décembre 2025 - 13:04


Un accident de la circulation s’est produit samedi en début de soirée sur la RD136, à hauteur de Venon, dans l’Eure. Deux véhicules de tourisme sont entrés en collision, faisant deux blessés.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 19 heures pour porter assistance aux victimes. À leur arrivée sur place, deux hommes âgés de 24 et 25 ans étaient impliqués dans l’accident. Le premier, grièvement blessé, a été classé en urgence absolue par les secours. Il a été évacué médicalisé vers le service des urgences du CHU de Rouen (Seine-Maritime).

Le second conducteur, piégé dans son véhicule, a dû être dégagé avant d’être pris en charge. Blessé plus légèrement, il a été transporté en urgence relative vers le centre hospitalier des Feugrais, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

 

Route coupée pendant l’intervention

Afin de permettre les opérations de secours, la RD136 a été totalement coupée à la circulation. Au total, quinze sapeurs-pompiers ont été mobilisés, appuyés par une équipe du SMUR.

La gendarmerie était également sur place et devra déterminer les circonstances exactes de cette collision.
 




14/12/2025

