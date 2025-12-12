Connectez-vous S'inscrire

Travaux sur la RN1029 en Seine-Maritime : circulation modifiée entre le Pont de Normandie et le Grand canal




Vendredi 12 Décembre 2025 - 13:02


Travaux sur la RN1029 en Seine-Maritime : circulation modifiée entre le Pont de Normandie et le Grand canal
La Chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire (CCISE) engage une opération de réfection des lampadaires sur la RN1029, à hauteur du Pont de Normandie et du Grand canal. Ces travaux vont entraîner des adaptations de circulation entre le Calvados et la Seine-Maritime.

Les interventions concernent le secteur situé entre La Rivière-Saint-Sauveur (Calvados) et Sandouville (Seine-Maritime). Elles se dérouleront du lundi 15 au vendredi 19 décembre 2025, en continu, 24 heures sur 24.

Pendant toute la durée du chantier, la circulation sera impactée sur cet axe reliant les deux rives de l’estuaire de la Seine..












 

Neutralisation d’une voie et vitesse réduite

Dans le détail, la RN1029 sera neutralisée dans le sens Caen → Le Havre. Une limitation de vitesse à 70 km/h sera mise en place à l’approche et sur la zone de travaux.

Les usagers sont appelés à redoubler de vigilance, à respecter la signalisation temporaire et les limitations en vigueur afin de garantir la sécurité de tous, aussi bien des automobilistes que des équipes mobilisées sur le chantier.
 




