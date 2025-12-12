Travaux sur la RN1029 en Seine-Maritime : circulation modifiée entre le Pont de Normandie et le Grand canal

Dans le détail, la RN1029 sera neutralisée dans le sens Caen → Le Havre. Une limitation de vitesse à 70 km/h sera mise en place à l’approche et sur la zone de travaux.

Les usagers sont appelés à redoubler de vigilance, à respecter la signalisation temporaire et les limitations en vigueur afin de garantir la sécurité de tous, aussi bien des automobilistes que des équipes mobilisées sur le chantier.