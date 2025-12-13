Eure : une ligne de 20 000 volts endommagée par un tracteur et plus de 200 foyers privés d’électricité à Epaignes

Un accident de la circulation survenu dans la nuit de vendredi à samedi a entraîné une importante coupure de courant dans le secteur d’Epaignes, dans l’Eure. Un pylône électrique a été gravement endommagé, nécessitant une intervention lourde et la fermeture prolongée de la route.