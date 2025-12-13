Connectez-vous S'inscrire

Eure : une ligne de 20 000 volts endommagée par un tracteur et plus de 200 foyers privés d’électricité à Epaignes


Un accident de la circulation survenu dans la nuit de vendredi à samedi a entraîné une importante coupure de courant dans le secteur d’Epaignes, dans l’Eure. Un pylône électrique a été gravement endommagé, nécessitant une intervention lourde et la fermeture prolongée de la route.



Samedi 13 Décembre 2025 - 09:48


Eure : une ligne de 20 000 volts endommagée par un tracteur et plus de 200 foyers privés d'électricité à Epaignes
Plus de 200 foyers se sont réveillés sans électricité ce samedi matin à Epaignes et dans les environs. En cause : un accident impliquant un tracteur agricole sur la route départementale 139, qui a sérieusement endommagé un poteau supportant une ligne électrique de 20 000 volts.

Selon le service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (SDIS 27), l’accident s’est produit vers 2h15 ce matin. Pour une raison encore indéterminée, le conducteur du tracteur, un homme de 23 ans, a percuté et sectionné un pylône situé en bordure de la route, provoquant la rupture des câbles électriques, tombés au sol.

La route coupée toute la journée

Une quinzaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour sécuriser les lieux, compte tenu du danger lié à la ligne à haute tension endommagée. Le conducteur de l’engin agricole, légèrement blessé, a été pris en charge par les secours et transporté en urgence relative à l’hôpital de Pont-Audemer.

Au total, 208 foyers sont privés d’électricité pour une durée annoncée de la journée, le temps des opérations de remise en état de la ligne. La RD 139 est totalement fermée à la circulation ce samedi entre Pont-Audemer et Cormeilles, et une déviation a été mise en place pour les automobilistes. Les circonstances précises de l’accident restent à établir.





