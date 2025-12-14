Mort d'un jeune cycliste dans la Manche : le conducteur âgé de 50 ans interpellé et placé en détention provisoire

Recherché très activement depuis l’accident mortel ayant coûté la vie au jeune cycliste Sohan, âgé de 13 ans, le conducteur en fuite, $agé de 50 ans, a été identifié, interpellé puis mis en examen pour homicide routier. Il a été placé en détention provisoire.