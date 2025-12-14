Mort d'un jeune cycliste dans la Manche : le conducteur âgé de 50 ans interpellé et placé en détention provisoire

Les enquêteurs de la gendarmerie ont pu, grâce aux témoignages et à leurs nombreuses investigations, identifier l'automobiliste soupçàonné d'avoir mortellement percuté Sohan, sur une route de la Manche - Illustration Adobe Stock
La gendarmerie de la Manche annonce ce dimanche la fin de l’appel à témoins lancé après le dramatique accident survenu le 4 décembre à Saint-Sébastien-de-Raids, près de Périer. Grâce aux témoignages et aux nombreux partages sur les réseaux sociaux, l’auteur présumé des faits a pu être identifié.
Mis en examen pour homicide routier
Vendredi, un homme âgé de 50 ans, originaire du département, a été interpellé puis placé en garde à vue. À l’issue de cette mesure, il a été déféré ce dimanche matin devant le procureur de la République de Coutances et mis en examen pour homicide routier par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, avec au moins deux circonstances aggravantes dont le délit de fuite et non assistance à personne en danger.
À l’issue d’un débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné son placement en détention provisoire. L’enquête se poursuit afin d’établir précisément les circonstances de ce drame.
Appel à la modération
La gendarmerie remercie les témoins et le public pour leur mobilisation, jugée déterminante, et appelle désormais à ne plus relayer l’appel à témoins. Les autorités demandent également la plus grande retenue dans les commentaires, par respect pour la mémoire de Sohan et pour sa famille, ses proches et ses amis.
Les enquêteurs des différentes unités mobilisées depuis neuf jours — notamment la COB de Lessay, la brigade de recherches de Coutances, les techniciens spécialisés et la section aérienne de Rennes — ont été salués pour leur engagement.
