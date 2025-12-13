Connectez-vous S'inscrire

Violences sexuelles : le suspect interpellé en Seine-Maritime mis en examen et écroué


Mis en examen pour viol, agression sexuelle et infractions liées à des images pédopornographiques, l’homme interpellé à Saint-Étienne-du-Rouvray a été placé en détention provisoire hier soir.



Samedi 13 Décembre 2025 - 12:13


Le quadragénaire a été placé en détention provisoire à l'issue de son déférement devant un magistrat, hier soir à Rouen - Illustration Adobe Stock
L'homme de 44 ans interpellé à Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime, dans le cadre d’une opération nationale visant la commercialisation de poupées sexuelles à l’apparence de mineurs, a été mis en examen et placé en détention provisoire, indique ce samedi matin le parquet de Rouen, dans un communiqué.

L’homme, né en 1981, a été présenté hier soir à un magistrat instructeur. À l’issue de son audition par un juge d'instruction, il a été mis en examen pour plusieurs chefs, notamment l’acquisition et la détention d’images ou de représentations à caractère pornographique impliquant des mineurs, l’enregistrement de telles images, ainsi que pour viol et agression sexuelle.

Placé en détention provisoire

Cette mise en examen fait suite à l’exploitation de son matériel informatique, saisi lors d’une perquisition à son domicile de Saint-Étienne-du-Rouvray. Les premières analyses ont permis de mettre au jour des vidéos sur lesquelles le mis en cause apparaîtrait en train de commettre des agressions sexuelles, à l’encontre d’une femme adulte et d’enfants bien réels.

Compte tenu de la gravité des faits reprochés, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire. L’information judiciaire se poursuit afin d’identifier d’éventuelles autres victimes et de préciser les circonstances des faits.
