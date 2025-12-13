Violences sexuelles : le suspect interpellé en Seine-Maritime mis en examen et écroué

A lire aussi

L'homme de 44 ans interpellé à Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime, dans le cadre d’une opération nationale visant la commercialisation de poupées sexuelles à l’apparence de mineurs, a été mis en examen et placé en détention provisoire, indique ce samedi matin le parquet de Rouen, dans un communiqué.L’homme, né en 1981, a été présenté hier soir à un magistrat instructeur. À l’issue de son audition par un juge d'instruction, il a été mis en examen pour plusieurs chefs, notamment l’acquisition et la détention d’images ou de représentations à caractère pornographique impliquant des mineurs, l’enregistrement de telles images, ainsi que pour viol et agression sexuelle.