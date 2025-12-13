Violences sexuelles : le suspect interpellé en Seine-Maritime mis en examen et écroué

Le quadragénaire a été placé en détention provisoire à l'issue de son déférement devant un magistrat, hier soir à Rouen - Illustration Adobe Stock
L'homme de 44 ans interpellé à Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime, dans le cadre d’une opération nationale visant la commercialisation de poupées sexuelles à l’apparence de mineurs, a été mis en examen et placé en détention provisoire, indique ce samedi matin le parquet de Rouen, dans un communiqué.
A lire aussi
Poupées pédopornographiques : l'homme interpellé en Seine-Maritime accusé de viol et d'agression sexuelle
L’homme, né en 1981, a été présenté hier soir à un magistrat instructeur. À l’issue de son audition par un juge d'instruction, il a été mis en examen pour plusieurs chefs, notamment l’acquisition et la détention d’images ou de représentations à caractère pornographique impliquant des mineurs, l’enregistrement de telles images, ainsi que pour viol et agression sexuelle.
A lire aussi
Poupées pédopornographiques : l'homme interpellé en Seine-Maritime accusé de viol et d'agression sexuelle
L’homme, né en 1981, a été présenté hier soir à un magistrat instructeur. À l’issue de son audition par un juge d'instruction, il a été mis en examen pour plusieurs chefs, notamment l’acquisition et la détention d’images ou de représentations à caractère pornographique impliquant des mineurs, l’enregistrement de telles images, ainsi que pour viol et agression sexuelle.
Placé en détention provisoire
Cette mise en examen fait suite à l’exploitation de son matériel informatique, saisi lors d’une perquisition à son domicile de Saint-Étienne-du-Rouvray. Les premières analyses ont permis de mettre au jour des vidéos sur lesquelles le mis en cause apparaîtrait en train de commettre des agressions sexuelles, à l’encontre d’une femme adulte et d’enfants bien réels.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire. L’information judiciaire se poursuit afin d’identifier d’éventuelles autres victimes et de préciser les circonstances des faits.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire. L’information judiciaire se poursuit afin d’identifier d’éventuelles autres victimes et de préciser les circonstances des faits.
Les autres infos du jour
-
Un poids lourd chargé de pommes de terre paralyse l’A28 toute la nuit dans l’Eure
-
Eure. Un adolescent grièvement blessé dans un violent face-à-face à Authou
-
Accident frontal sur la RD926 à Mandres, près de Verneuil (Eure) : trois blessés conduits à l'hôpital
-
Poupées pédopornographiques : l'homme interpellé en Seine-Maritime accusé de viol et d'agression sexuelle