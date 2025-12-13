Connectez-vous S'inscrire
Yvelines. Un homme interpellé pour un vol sur un chantier au Chesnay-Rocquencourt


Publié le Samedi 13 Décembre 2025 à 09:46

Un pavillon en travaux, du matériel prêt à être emporté et une tentative de fuite avortée. Un quinquagénaire a été interpellé vendredi soir au Chesnay-Rocquencourt, surpris en flagrant délit de vol.



Le voleur présumé a été placé en garde à vue - Illustration DGPN
Les faits se sont déroulés vendredi, peu après 20h20, rue Devalois, au Chesnay-Rocquencourt (Yvelines). Un riverain a alerté les forces de l’ordre après avoir aperçu un individu s’introduire dans un pavillon en cours de rénovation.

Les effectifs de police se sont rapidement rendus sur place. À leur arrivée, l’homme tentait de prendre la fuite.

Du matériel électrique prêt à être emporté

Lors de l’intervention, les policiers ont découvert que l’individu avait déjà préparé son butin. Deux gros cartons contenant du matériel électrique avaient été réunis à l’intérieur du pavillon.

L'homme, âgé de 50 ans, a été interpellé sur place. Il n’était pas connu des services de police et ne figurait pas au Traitement des antécédents judiciaires (TAJ).

Les circonstances précises et la suite judiciaire donnée à cette interpellation n’ont pas été communiquées à ce stade.



