Yvelines. Un homme interpellé pour un vol sur un chantier au Chesnay-Rocquencourt

Le voleur présumé a été placé en garde à vue - Illustration DGPN
Les faits se sont déroulés vendredi, peu après 20h20, rue Devalois, au Chesnay-Rocquencourt (Yvelines). Un riverain a alerté les forces de l’ordre après avoir aperçu un individu s’introduire dans un pavillon en cours de rénovation.
Les effectifs de police se sont rapidement rendus sur place. À leur arrivée, l’homme tentait de prendre la fuite.
Les effectifs de police se sont rapidement rendus sur place. À leur arrivée, l’homme tentait de prendre la fuite.
Du matériel électrique prêt à être emporté
Lors de l’intervention, les policiers ont découvert que l’individu avait déjà préparé son butin. Deux gros cartons contenant du matériel électrique avaient été réunis à l’intérieur du pavillon.
L'homme, âgé de 50 ans, a été interpellé sur place. Il n’était pas connu des services de police et ne figurait pas au Traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
Les circonstances précises et la suite judiciaire donnée à cette interpellation n’ont pas été communiquées à ce stade.
L'homme, âgé de 50 ans, a été interpellé sur place. Il n’était pas connu des services de police et ne figurait pas au Traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
Les circonstances précises et la suite judiciaire donnée à cette interpellation n’ont pas été communiquées à ce stade.
Les autres infos du jour
-
Yvelines. Une voiture volée à Épône retrouvée à Mantes-la-Jolie grâce à Instagram : un suspect interpellé
-
Yvelines. Violences et chantage à Gargenville : deux lycéens mis en cause après une vidéo diffusée sur Snapchat
-
Yvelines : six épaves de camions évacuées après dix ans d’immobilisation à Coignières