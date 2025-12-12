Le trafic des trains Nomad perturbé lundi sur les lignes normandes en raison d'un mouvement social

Un mouvement social local va lourdement impacter la circulation des trains Nomad (SNCF Voyageurs) lundi 15 décembre 2025 en Normandie. La SNCF annonce une journée « fortement perturbée » sur l’ensemble des lignes du réseau.
Pour limiter les difficultés, l’opérateur prévoit d’augmenter la capacité des trains qui circuleront et invite les voyageurs qui le peuvent à avancer ou décaler leur déplacement au dimanche 14 ou au mardi 16 décembre. Les conditions d’échange et de remboursement seront assouplies, sans frais.
🚨Mouvement social local— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) December 11, 2025
ℹ️La circulation des trains sur les Lignes Normandes sera perturbée le lundi 15 décembre
🙋♂️Pensez à vérifier la circulation de votre train à compter du samedi 13.12 dés 17h ou sollicitez-moi !
Toutes les informations seront mises à jour régulièrement sur… pic.twitter.com/ygVEPn9uDW
Où s’informer et comment s’organiser
Les voyageurs sont appelés à vérifier la circulation de leur train à partir de samedi 13 décembre à 17 heures, via les canaux habituels. Une page « Info grève » est accessible sur le site TER Normandie, et l’application SNCF Connect reste le point d’entrée pour préparer un trajet et recevoir les mises à jour.
La SNCF met aussi en avant son fil X (ex-Twitter) @train_nomad, avec des réponses annoncées en temps réel de 6 h à 22 h, ainsi qu’un numéro dédié : 0 800 801 801 (service et appel gratuits). En gare et à bord, des annonces sont prévues depuis jeudi 11 décembre.
Ce qu’il faut retenir
• Trafic très perturbé sur toutes les lignes Nomad Train lundi 15 décembre.
• Capacité renforcée sur les trains maintenus (plus de places).
• Conseil : si possible, reporter au dimanche 14 ou au mardi 16 décembre.
• Échanges/remboursements : sans frais (infos : ter.sncf.com/normandie/tarifs-cartes/bypass).
• Infos trafic : ter.sncf.com/normandie/se-deplacer/info-trafic/greve + appli SNCF Connect + @train_nomad + 0 800 801 801.
