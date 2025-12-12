Le trafic des trains Nomad perturbé lundi sur les lignes normandes en raison d'un mouvement social

Où s’informer et comment s’organiser



Les voyageurs sont appelés à vérifier la circulation de leur train à partir de samedi 13 décembre à 17 heures, via les canaux habituels. Une page « Info grève » est accessible sur le site TER Normandie, et l’application SNCF Connect reste le point d’entrée pour préparer un trajet et recevoir les mises à jour.



La SNCF met aussi en avant son fil X (ex-Twitter) @train_nomad, avec des réponses annoncées en temps réel de 6 h à 22 h, ainsi qu’un numéro dédié : 0 800 801 801 (service et appel gratuits). En gare et à bord, des annonces sont prévues depuis jeudi 11 décembre.



Ce qu’il faut retenir

• Trafic très perturbé sur toutes les lignes Nomad Train lundi 15 décembre.

• Capacité renforcée sur les trains maintenus (plus de places).

• Conseil : si possible, reporter au dimanche 14 ou au mardi 16 décembre.

• Échanges/remboursements : sans frais (infos : ter.sncf.com/normandie/tarifs-cartes/bypass).

• Infos trafic : ter.sncf.com/normandie/se-deplacer/info-trafic/greve + appli SNCF Connect + @train_nomad + 0 800 801 801.



