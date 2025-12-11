Crash d’un avion de tourisme près de l’aéroport du Havre : le pilote retrouvé mort

Un avion de tourisme s’est écrasé ce jeudi matin dans les jardins ouvriers du Clos des Ronces, à l’extrémité de la piste de l’aéroport Le Havre – Octeville, en Seine-Maritime. Les secours sont mobilisés pour localiser le pilote et sécuriser la zone.



Le Robin DR 400, un monomoteur de quatre places, avait décollé peu avant 8 heures de l’aéroport havrais avant de s’abîmer dans un secteur isolé, à proximité de la décharge de Dollemard. Un témoin, ayant entendu un bruit violent, a signalé l’accident. Des débris de l’appareil ont été retrouvés dans les jardins ouvriers, relate la préfecture dans un communiqué. L’’appareil s’est écrasé sur une maison.



Les premières informations indiquent qu’une seule personne se trouvait à bord selon le plan de vol. De fait, le pilote a été retrouvé mort après plusieurs heures de recherches.