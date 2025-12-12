Accident frontal sur la RD926 à Mandres, près de Verneuil (Eure) : trois blessés conduits à l'hôpital

Un face-à-face entre deux véhicules a mobilisé d’importants moyens de secours, dont deux équipes du SMUR, ce vendredi matin sur la RD926, dans l’Eure. Trois personnes ont été blessées et transportées à l’hôpital.