Connectez-vous S'inscrire

Accident frontal sur la RD926 à Mandres, près de Verneuil (Eure) : trois blessés conduits à l'hôpital


Un face-à-face entre deux véhicules a mobilisé d’importants moyens de secours, dont deux équipes du SMUR, ce vendredi matin sur la RD926, dans l’Eure. Trois personnes ont été blessées et transportées à l’hôpital.



Vendredi 12 Décembre 2025 - 19:14


Les blessés ont été transportés par la route vers l'hôpital de Verneuil-sur-Avre - Illustration Adobe Stock
Les blessés ont été transportés par la route vers l'hôpital de Verneuil-sur-Avre - Illustration Adobe Stock
Peu après 11 heures, deux voitures sont entrées en collision frontale sur la RD926, à hauteur de la commune de Mandres, entre Verneuil-d'Avre-et-d'Iton et l'Aigle. Le choc a été qualifié de forte cinétique par les secours.

À l’arrivée des sapeurs-pompiers, deux des trois victimes se trouvaient coincées dans leur véhicule. Elles ont dû être dégagées avant de pouvoir être examinées sur place par les équipes médicales.

Trois victimes transportées, un chien sain et sauf

Deux hommes âgés de 73 ans et une femme de 65 ans ont été pris en charge par les secours, avec l’appui des équipes du SMUR de Verneuil et de L’Aigle. Tous trois ont été transportés en urgence relative vers le centre hospitalier de Verneuil-sur-Avre.

Un chien, présent dans l’un des véhicules impliqués, a également été récupéré indemne. Il a été provisoirement confié à la mairie de Mandres.

La circulation sur la RD926 a été alternée pendant toute la durée des opérations, sous la supervision de la gendarmerie chargée des constatations. Treize sapeurs-pompiers, issus des centres de secours de Verneuil, Rugles et L’Aigle, ont été mobilisés sur cette intervention.





Mots clés : accident, enquête, Eure, faits divers, gendarmerie, Mandres, pompiers





http://

Poupées pédopornographiques : l'homme interpellé en Seine-Maritime accusé de viol et d'agression sexuelle

12/12/2025

Accident frontal sur la RD926 à Mandres, près de Verneuil (Eure) : trois blessés conduits à l'hôpital

12/12/2025

Le trafic des trains Nomad perturbé lundi sur les lignes normandes en raison d'un mouvement social

12/12/2025

Crash d’un avion de tourisme près de l’aérodrome du Havre : une enquête pour homicide involontaire ouverte

12/12/2025

Travaux sur la RN1029 en Seine-Maritime : circulation modifiée entre le Pont de Normandie et le Grand canal

12/12/2025

Rouen : contrôlé avec un joint de cannabis, il était recherché pour exécuter une peine de prison

12/12/2025

C'est son 4e magasin dans l'Eure : l'enseigne NOZ ouvre un nouveau temple des bonnes affaires à Evreux

12/12/2025

Seine-Maritime : un homme retrouvé sans vie avenue du 14-Juillet à Sotteville-lès-Rouen

12/12/2025

Crash d’un avion de tourisme près de l’aéroport du Havre : le pilote retrouvé mort

11/12/2025

Un patient évacué par l’extérieur depuis le 3e étage de son immeuble à Sainte-Adresse, près du Havre

10/12/2025

Recherchée à Nice, une jeune fille de 15 ans interpellée lors d'un contrôle dans les transports à Rouen

10/12/2025

Fuite de gaz à Saint-Aubin-lès-Elbeuf : trois maisons impactées le temps des réparations

10/12/2025

Affaire du cerf de Luc Besson : l’association Stéphane Lamart fustige « des réquisitions trop faibles face à la cruauté des faits »

10/12/2025

Yvelines. Une voiture volée à Épône retrouvée à Mantes-la-Jolie grâce à Instagram : un suspect interpellé

10/12/2025

Incendie d’appartement à Léry (Eure) : une personne hospitalisée, 16 évacuées

10/12/2025

Yvelines. Violences et chantage à Gargenville : deux lycéens mis en cause après une vidéo diffusée sur Snapchat

09/12/2025

Eure : une maison en cours de rénovation s'embrase dans la nuit à Heudebouville

09/12/2025

Maîtrise de la végétation aux abords des voies : 18 millions d’euros investis sur le réseau ferroviaire normand

09/12/2025

Pont-Audemer : un incendie perce la toiture d’une maison, cinq personnes évacuées

09/12/2025

Yvelines : six épaves de camions évacuées après dix ans d’immobilisation à Coignières

09/12/2025
Afficher plus d'articles

Les infos les + lues

Manche : une camionnette blanche activement recherchée après la mort d'un cycliste de 13 ans

07/12/2025 -

Deux kitesurfeurs hélitreuillés au large de Saint-Aubin-sur-Mer, en Seine-Maritime

06/12/2025 -

Seine-Maritime : un homme retrouvé sans vie avenue du 14-Juillet à Sotteville-lès-Rouen

12/12/2025 -

Yvelines. Une voiture volée à Épône retrouvée à Mantes-la-Jolie grâce à Instagram : un suspect interpellé

10/12/2025 -

Crash d’un avion de tourisme près de l’aéroport du Havre : le pilote retrouvé mort

11/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen