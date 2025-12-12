Accident frontal sur la RD926 à Mandres, près de Verneuil (Eure) : trois blessés conduits à l'hôpital

Les blessés ont été transportés par la route vers l'hôpital de Verneuil-sur-Avre - Illustration Adobe Stock
Peu après 11 heures, deux voitures sont entrées en collision frontale sur la RD926, à hauteur de la commune de Mandres, entre Verneuil-d'Avre-et-d'Iton et l'Aigle. Le choc a été qualifié de forte cinétique par les secours.
À l’arrivée des sapeurs-pompiers, deux des trois victimes se trouvaient coincées dans leur véhicule. Elles ont dû être dégagées avant de pouvoir être examinées sur place par les équipes médicales.
Trois victimes transportées, un chien sain et sauf
Deux hommes âgés de 73 ans et une femme de 65 ans ont été pris en charge par les secours, avec l’appui des équipes du SMUR de Verneuil et de L’Aigle. Tous trois ont été transportés en urgence relative vers le centre hospitalier de Verneuil-sur-Avre.
Un chien, présent dans l’un des véhicules impliqués, a également été récupéré indemne. Il a été provisoirement confié à la mairie de Mandres.
La circulation sur la RD926 a été alternée pendant toute la durée des opérations, sous la supervision de la gendarmerie chargée des constatations. Treize sapeurs-pompiers, issus des centres de secours de Verneuil, Rugles et L’Aigle, ont été mobilisés sur cette intervention.
