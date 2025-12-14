Seine-Maritime : deux marins-pêcheurs secourus après le naufrage de leur bateau au large de Dieppe

Un signal de détresse capté au large de Dieppe a permis de sauver deux marins ce dimanche matin. Leur bateau de pêche, basé au Tréport, a coulé pour une raison encore inconnue. L’épave a été retrouvée dans l’après-midi.