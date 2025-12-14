Seine-Maritime : deux marins-pêcheurs secourus après le naufrage de leur bateau au large de Dieppe

Le dispositif de secours maritime s’est déclenché dimanche matin après la réception d’un signal de détresse en mer, au large de Dieppe (Seine-Maritime). La balise de sécurité est rapidement identifiée comme étant rattachée à un navire de pêche immatriculé au Tréport. Malgré plusieurs tentatives, le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez ne parvient pas à joindre le propriétaire du bateau.
Récupérés sur un radeau de sauvetage
Quelques minutes plus tard, le navire de pêche Mousse 2, présent dans le secteur, signale avoir récupéré deux hommes à bord d’un radeau de sauvetage. Les naufragés, membres de l’équipage du bateau en difficulté, présentent des blessures légères. Le Mousse 2 fait alors route vers le port de Dieppe.
Pendant le transit, une coordination médicale est mise en place avec le Centre de consultation médicale maritime (CCMM) et le Samu de coordination médicale maritime (SCMM). À l’arrivée au port de Dieppe, ce matin vers 10h15, les deux marins sont pris en charge par les secours terrestres, relate la préfecture maritime.
Avis urgent aux navigateurs
Parallèlement, le CROSS engage d’importants moyens pour localiser l’épave. Le navire d’opérations offshore Goury, basé à Dieppe, ainsi que le bâtiment hydrographique Lapérouse de la Marine nationale sont déployés pour investiguer la zone du naufrage.
En milieu d’après-midi, juste avant 16 heures, les plongeurs du Lapérouse parviennent à relocaliser l’épave du navire de pêche. Un avis urgent aux navigateurs (AVURNAV) est immédiatement diffusé afin de signaler la présence de l’épave et sécuriser la navigation dans le secteur.
