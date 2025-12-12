Crash d’un avion de tourisme près de l’aérodrome du Havre : une enquête pour homicide involontaire ouverte

L'avion de tourisme s'est crashé quelques instants après son décollage de l'aéroport du Havre - Octeville - Illustration Google Earth
L’accident s’est produit le jeudi 11 décembre 2025, peu après le décollage d’un avion de type DR 400 de marque Robin. L’appareil venait de quitter l’aérodrome d’Octeville pour un vol local de nuit lorsqu’il a rencontré des difficultés, avant de s’abîmer dans une zone de jardins ouvriers, sur une maison de jardin inoccupée.
Une enquête judiciaire et technique en cours
Une enquête a été ouverte du chef d’homicide involontaire. Initialement confiée à la brigade de gendarmerie du transport aérien et au commissariat du Havre, elle est désormais dirigée par la section de recherches du transport aérien, en co-saisine avec ces services. Le Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) a également été saisi et s’est rendu sur place dès le jour du crash.
« Le but de cette enquête est de déterminer les circonstances exactes de l’accident », indique Soizic Guillaume, procureure de la République. Les investigations portent à la fois sur « l’expertise de l’appareil, l’analyse des conditions météorologiques et les contraintes de vol ».
Un accident lié à un malaise du pilote ?
Parallèlement, des examens médico-légaux ont été engagés. « Des prélèvements ont été réalisés sur le corps de la victime et une autopsie a été pratiquée afin de déterminer si l’accident peut être lié à un malaise », précise encore la magistrate.
L’appareil, un avion quadriplace, n’accueillait qu’une seule personne à bord. Il s’agissait d’un homme âgé d’une soixantaine d’années, identifié comme étant celui qui avait réservé l’avion. Compte tenu de « l’ampleur » des investigations techniques à mener sur l’aéronef, l’enquête devrait s’inscrire dans la durée et se poursuivre, après la phase de flagrance, dans le cadre d’une enquête préliminaire.
