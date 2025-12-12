Connectez-vous S'inscrire

Crash d’un avion de tourisme près de l’aérodrome du Havre : une enquête pour homicide involontaire ouverte


Un avion de tourisme s’est écrasé hier à proximité de l’aérodrome d’Octeville, au Havre, provoquant la mort de son pilote. Le parquet a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du drame.



Vendredi 12 Décembre 2025 - 14:16


L'avion de tourisme s'est crashé quelques instants après son décollage de l'aéroport du Havre - Octeville - Illustration Google Earth
L'avion de tourisme s'est crashé quelques instants après son décollage de l'aéroport du Havre - Octeville - Illustration Google Earth
L’accident s’est produit le jeudi 11 décembre 2025, peu après le décollage d’un avion de type DR 400 de marque Robin. L’appareil venait de quitter l’aérodrome d’Octeville pour un vol local de nuit lorsqu’il a rencontré des difficultés, avant de s’abîmer dans une zone de jardins ouvriers, sur une maison de jardin inoccupée.

        A lire aussi         Selon le communiqué du parquet, « le pilote avait été informé de la situation météorologique et des consignes de vol avant son décollage ». L’avion a quitté la piste à 7h54. « Très peu de temps après son décollage, il a été en difficulté et s’est écrasé », précise la procureure de la République.

Une enquête judiciaire et technique en cours

Une enquête a été ouverte du chef d’homicide involontaire. Initialement confiée à la brigade de gendarmerie du transport aérien et au commissariat du Havre, elle est désormais dirigée par la section de recherches du transport aérien, en co-saisine avec ces services. Le Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) a également été saisi et s’est rendu sur place dès le jour du crash.

« Le but de cette enquête est de déterminer les circonstances exactes de l’accident », indique Soizic Guillaume, procureure de la République. Les investigations portent à la fois sur « l’expertise de l’appareil, l’analyse des conditions météorologiques et les contraintes de vol ».

Un accident lié à un malaise du pilote ?

Parallèlement, des examens médico-légaux ont été engagés. « Des prélèvements ont été réalisés sur le corps de la victime et une autopsie a été pratiquée afin de déterminer si l’accident peut être lié à un malaise », précise encore la magistrate.

L’appareil, un avion quadriplace, n’accueillait qu’une seule personne à bord. Il s’agissait d’un homme âgé d’une soixantaine d’années, identifié comme étant celui qui avait réservé l’avion. Compte tenu de « l’ampleur » des investigations techniques à mener sur l’aéronef, l’enquête devrait s’inscrire dans la durée et se poursuivre, après la phase de flagrance, dans le cadre d’une enquête préliminaire.
 




Mots clés : aéroport, avion, crash, enquête, faits divers, Le Havre, Octeville, police, Seine-Maritime





http://

Crash d’un avion de tourisme près de l’aérodrome du Havre : une enquête pour homicide involontaire ouverte

12/12/2025

Travaux sur la RN1029 en Seine-Maritime : circulation modifiée entre le Pont de Normandie et le Grand canal

12/12/2025

Rouen : contrôlé avec un joint de cannabis, il était recherché pour exécuter une peine de prison

12/12/2025

Seine-Maritime : un homme retrouvé sans vie avenue du 14-Juillet à Sotteville-lès-Rouen

12/12/2025

Crash d’un avion de tourisme près de l’aéroport du Havre : le pilote retrouvé mort

11/12/2025

Un patient évacué par l’extérieur depuis le 3e étage de son immeuble à Sainte-Adresse, près du Havre

10/12/2025

Recherchée à Nice, une jeune fille de 15 ans interpellée lors d'un contrôle dans les transports à Rouen

10/12/2025

Fuite de gaz à Saint-Aubin-lès-Elbeuf : trois maisons impactées le temps des réparations

10/12/2025

Affaire du cerf de Luc Besson : l’association Stéphane Lamart fustige « des réquisitions trop faibles face à la cruauté des faits »

10/12/2025

Yvelines. Une voiture volée à Épône retrouvée à Mantes-la-Jolie grâce à Instagram : un suspect interpellé

10/12/2025

Incendie d’appartement à Léry (Eure) : une personne hospitalisée, 16 évacuées

10/12/2025

Yvelines. Violences et chantage à Gargenville : deux lycéens mis en cause après une vidéo diffusée sur Snapchat

09/12/2025

Eure : une maison en cours de rénovation s'embrase dans la nuit à Heudebouville

09/12/2025

Maîtrise de la végétation aux abords des voies : 18 millions d’euros investis sur le réseau ferroviaire normand

09/12/2025

Pont-Audemer : un incendie perce la toiture d’une maison, cinq personnes évacuées

09/12/2025

Yvelines : six épaves de camions évacuées après dix ans d’immobilisation à Coignières

09/12/2025

Cinq personnes incommodées par les fumées dans l’incendie d’un pavillon à Marbeuf (Eure)

09/12/2025

Dépollution à Neufchâtel-en-Bray : l’État retire deux anciennes cuves de goudron enterrées

08/12/2025

Keen’V à Barentin pour rencontrer son public autour de son nouvel album

08/12/2025

Seine-Maritime : un exercice sécurité civile déclenchera sirènes et alertes téléphoniques jeudi à Montville

08/12/2025
Afficher plus d'articles

Les infos les + lues

Manche : une camionnette blanche activement recherchée après la mort d'un cycliste de 13 ans

07/12/2025 -

Deux kitesurfeurs hélitreuillés au large de Saint-Aubin-sur-Mer, en Seine-Maritime

06/12/2025 -

Crash d’un avion de tourisme près de l’aéroport du Havre : le pilote retrouvé mort

11/12/2025 -

Yvelines. Une voiture volée à Épône retrouvée à Mantes-la-Jolie grâce à Instagram : un suspect interpellé

10/12/2025 -

Incendie d’appartement à Léry (Eure) : une personne hospitalisée, 16 évacuées

10/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen