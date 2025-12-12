Crash d’un avion de tourisme près de l’aérodrome du Havre : une enquête pour homicide involontaire ouverte

Un avion de tourisme s’est écrasé hier à proximité de l’aérodrome d’Octeville, au Havre, provoquant la mort de son pilote. Le parquet a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du drame.