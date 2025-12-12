Poupées pédopornographiques : l'homme interpellé en Seine-Maritime accusé de viol et d'agression sexuelle

Un habitant de Saint-Étienne-du-Rouvray, âgé de 44 ans, interpellé dans le cadre d’une opération nationale pilotée par l’OFMIN, est désormais mis en cause dans une affaire aux développements particulièrement graves. L’exploitation de son matériel informatique a mis au jour des faits présumés de violences sexuelles impliquant des victimes bien réelles.



Cet homme né en 1981 a été appréhendé mercredi matin à son domicile par les enquêteurs de la division de la criminalité territoriale (DCT) de la DIPN de Seine-Maritime. Cette interpellation s’inscrivait dans une opération nationale menée « en lien avec des procédures ouvertes par le parquet de Paris et pilotée par l’OFMIN », précise le procureur de la République de Rouen, Sébastien Gallois. L’opération visait des faits de commercialisation de poupées sexuelles ayant l’apparence de mineurs.