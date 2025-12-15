Connectez-vous S'inscrire

Seine-Maritime : trois hommes soupçonnés d'une série de vols sur des chantiers de la vallée du Cailly arrêtés


Trois hommes ont été interpellés dimanche soir à Roumare après le vol d’outillage dans un fourgon de chantier à Canteleu. L’intervention s’inscrit dans un contexte de vols répétés ces derniers jours dans la vallée du Cailly.



Lundi 15 Décembre 2025 - 11:50


La brigade anticriminalité de Rouen avait mis en place une surveillance renforcée suite à plusieurs vols signalés dans la vallée du Cailly - Illustration
Coup de filet réussi pour les policiers de la Brigade anticriminalité de Rouen (Seine-Maritime). Dimanche 14 décembre, vers 21 heures, alors qu’ils menaient une opération de surveillance à Canteleu après plusieurs vols d’outillage signalés sur des chantiers, les fonctionnaires ont été alertés de la présence d’individus suspects autour d’un fourgon de chantier.

Sur place, les policiers constatent qu’un véhicule utilitaire appartenant à une entreprise de travaux a été fracturé et que le matériel qu’il contenait a été dérobé. Ces faits s’inscrivent dans un contexte de vols répétés ces derniers jours dans la vallée du Cailly, ce qui avait conduit les forces de l’ordre à mettre en place un dispositif de surveillance renforcé.

De l'outillage volé découvert dans leur véhicule

Un véhicule suspect, correspondant au signalement transmis par un témoin, est rapidement repéré puis intercepté route du Havre, à Roumare. Lors du contrôle, plusieurs outils de chantier sont découverts à l’intérieur de l’habitacle ainsi que dans le coffre.

Les trois occupants, âgés de 21 à 29 ans, sont interpellés et placés en garde à vue pour vol aggravé en réunion. Le véhicule a été placé en fourrière.
 





Mots clés : Canteleu, enquête, faits divers, outillage, police, Rouen, Seine-Maritime, vallée du Cailly





