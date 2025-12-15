Seine-Maritime : trois hommes soupçonnés d'une série de vols sur des chantiers de la vallée du Cailly arrêtés

Trois hommes ont été interpellés dimanche soir à Roumare après le vol d’outillage dans un fourgon de chantier à Canteleu. L’intervention s’inscrit dans un contexte de vols répétés ces derniers jours dans la vallée du Cailly.