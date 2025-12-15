Seine-Maritime : trois hommes soupçonnés d'une série de vols sur des chantiers de la vallée du Cailly arrêtés

La brigade anticriminalité de Rouen avait mis en place une surveillance renforcée suite à plusieurs vols signalés dans la vallée du Cailly - Illustration
Coup de filet réussi pour les policiers de la Brigade anticriminalité de Rouen (Seine-Maritime). Dimanche 14 décembre, vers 21 heures, alors qu’ils menaient une opération de surveillance à Canteleu après plusieurs vols d’outillage signalés sur des chantiers, les fonctionnaires ont été alertés de la présence d’individus suspects autour d’un fourgon de chantier.
Sur place, les policiers constatent qu’un véhicule utilitaire appartenant à une entreprise de travaux a été fracturé et que le matériel qu’il contenait a été dérobé. Ces faits s’inscrivent dans un contexte de vols répétés ces derniers jours dans la vallée du Cailly, ce qui avait conduit les forces de l’ordre à mettre en place un dispositif de surveillance renforcé.
Sur place, les policiers constatent qu’un véhicule utilitaire appartenant à une entreprise de travaux a été fracturé et que le matériel qu’il contenait a été dérobé. Ces faits s’inscrivent dans un contexte de vols répétés ces derniers jours dans la vallée du Cailly, ce qui avait conduit les forces de l’ordre à mettre en place un dispositif de surveillance renforcé.
De l'outillage volé découvert dans leur véhicule
Un véhicule suspect, correspondant au signalement transmis par un témoin, est rapidement repéré puis intercepté route du Havre, à Roumare. Lors du contrôle, plusieurs outils de chantier sont découverts à l’intérieur de l’habitacle ainsi que dans le coffre.
Les trois occupants, âgés de 21 à 29 ans, sont interpellés et placés en garde à vue pour vol aggravé en réunion. Le véhicule a été placé en fourrière.
Les trois occupants, âgés de 21 à 29 ans, sont interpellés et placés en garde à vue pour vol aggravé en réunion. Le véhicule a été placé en fourrière.
Les autres infos du jour
-
Manifestation agricole : circulation perturbée ce mardi sur la N12 dans les Yvelines
-
Eure. Un camion perd une partie de son chargement d’engrais à Bourg-Achard, la bretelle A13/A28 fermée
-
Disparition inquiétante de cet homme : la gendarmerie de Gaillon (Eure) lance un appel à témoins
-
Seine-Maritime : deux marins-pêcheurs secourus après le naufrage de leur bateau au large de Dieppe