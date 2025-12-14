Grève SNCF en Normandie : mobilisation contre l’ouverture à la concurrence et fortes perturbations attendues

Les agents SNCF de Normandie entament un mouvement de grève à partir de ce dimanche soir. En toile de fond, l’avenir de plusieurs lignes régionales et un vote clé attendu au conseil régional.



Le préavis de grève court de dimanche 14 décembre à 19 heures jusqu’à mardi matin à 8 heures. Il concerne les agents SNCF en Normandie et s’accompagnera d’une manifestation lundi à partir de 9 heures, aux Rives de l’Orne, à Caen (Calvados).



Ce mouvement intervient à la veille d’un vote stratégique du conseil régional de Normandie, prévu lundi. Les élus devront se prononcer sur l’attribution du lot ferroviaire “Étoile de Caen” à RATP Dev, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence, pour une mise en œuvre à partir de 2027.