Grève SNCF en Normandie : mobilisation contre l’ouverture à la concurrence et fortes perturbations attendues

Très peu de trains circuleront sur les lignes de Normandie ce lundi 15 décembre - Illustration infoNormandie
La SNCF annonce une journée compliquée pour les voyageurs empruntant les trains en Normandie. En raison d’un mouvement social local, de nombreuses lignes verront leur circulation fortement, voire très fortement, perturbée. Les usagers sont invités à anticiper leurs déplacements et à vérifier l’état de leur train avant de se rendre en gare.
Des liaisons maintenues, mais limitées
Certaines relations fonctionneront néanmoins normalement. C’est le cas des TGV Le Havre–Rouen–Marseille, avec les trains n°5316 et 5377, ainsi que de la liaison Rouen–Lille, qui sera assurée sans modification annoncée.
D’autres axes connaîtront un service perturbé, notamment la relation Paris–Vernon–Rouen, où des suppressions ou adaptations d’horaires sont à prévoir.
🚨Mouvement social local
ℹ️La circulation des trains sur les Lignes Normandes sera perturbée le lundi 15 décembre
🙋♂️Pensez à vérifier la circulation de votre train à compter du samedi 13.12 dés 17h ou sollicitez-moi !
Toutes les informations seront mises à jour régulièrement sur… pic.twitter.com/ygVEPn9uDW
— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) December 11, 2025
De nombreuses lignes très fortement perturbées
La majorité du réseau normand sera en revanche très impactée. La SNCF annonce une circulation très fortement perturbée sur les liaisons suivantes :
• Paris–Trouville-Deauville (K+)
• Paris–Lisieux–Caen
• Paris–Caen–Cherbourg (K+)
• Paris–Rouen–Le Havre (K+)
• Paris–Évreux–Serquigny
• Paris–Granville
• Caen–Cherbourg (K)
• Caen–Lisieux (C)
• Lisieux–Trouville-Deauville (P)
• Caen–Elbeuf–Rouen
• Caen–Alençon–Le Mans–Tours
• Caen–Granville–Rennes
• Rouen–Amiens
• Rouen–Dieppe
• Bréauté–Fécamp
Ces perturbations pourraient se traduire par de nombreuses suppressions de trains et des fréquences très réduites tout au long de la journée.
Vérifier avant de partir
La SNCF invite l’ensemble des voyageurs à vérifier la circulation de leur train dès samedi 13 décembre à partir de 17 heures, via le site ter.sncf.com/normandie ou les canaux habituels d’information voyageurs. Des solutions de report ou d’adaptation de trajet peuvent être proposées en fonction des situations.
Mobilisation contre l’ouverture à la concurrence
Les agents SNCF de Normandie entament un mouvement de grève à partir de ce dimanche soir. En toile de fond, l’avenir de plusieurs lignes régionales et un vote clé attendu au conseil régional.
Le préavis de grève court de dimanche 14 décembre à 19 heures jusqu’à mardi matin à 8 heures. Il concerne les agents SNCF en Normandie et s’accompagnera d’une manifestation lundi à partir de 9 heures, aux Rives de l’Orne, à Caen (Calvados).
Ce mouvement intervient à la veille d’un vote stratégique du conseil régional de Normandie, prévu lundi. Les élus devront se prononcer sur l’attribution du lot ferroviaire “Étoile de Caen” à RATP Dev, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence, pour une mise en œuvre à partir de 2027.
Des lignes structurantes concernées
Le lot “Étoile de Caen” regroupe plusieurs axes majeurs du réseau normand, reliant notamment Caen à Cherbourg, Rouen, Évreux, Granville ou encore Rennes. Un périmètre jugé stratégique par les syndicats, qui redoutent des conséquences durables pour les agents comme pour l’organisation du service.
Les organisations CGT, Sud Rail Normandie, Unsa et CFDT Cheminots Normandie, à l’origine d’un préavis commun, dénoncent un “état d’inquiétude des cheminots” face aux annonces de réorganisation. Elles pointent également une dégradation des conditions de travail, évoquant notamment l’impact sur les roulements des agents sédentaires et le détourage des roulements roulants, avec, selon elles, de forts risques psychosociaux.
Des perturbations sont attendues sur le réseau régional pendant toute la durée du mouvement. Les voyageurs sont invités à se renseigner avant leurs déplacements.
