Yvelines. Une voiture volée à Épône retrouvée à Mantes-la-Jolie grâce à Instagram : un suspect interpellé

Un automobiliste d’Épône, victime du vol de sa voiture dans la matinée de mardi, a eu le bon réflexe de diffuser une vidéo sur Instagram décrivant précisément son véhicule. Une initiative payante.
Un internaute, tombé sur la publication, a reconnu le véhicule en circulation à Mantes-la-Jolie et a alerté le 17 tout en guidant les policiers vers sa position.
Interpellé au volant du véhicule volé
Grâce à ce signalement en temps réel, les forces de l’ordre ont pu stopper le véhicule et procéder à l’interpellation du conducteur.
Le suspect, un homme de 24 ans domicilié à Épône, a été placé en garde à vue pour recel de vol.
