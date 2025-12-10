Yvelines. Une voiture volée à Épône retrouvée à Mantes-la-Jolie grâce à Instagram : un suspect interpellé

Publié le Mercredi 10 Décembre 2025 à 09:43

Volée mardi à Epône, la voiture a été retrouvée quelques heures plus tard à Mantes-la-Jolie. L'homme qui était au volant a été interpellé.

