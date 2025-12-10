Connectez-vous S'inscrire
Yvelines. Une voiture volée à Épône retrouvée à Mantes-la-Jolie grâce à Instagram : un suspect interpellé


Publié le Mercredi 10 Décembre 2025 à 09:43

Volée mardi à Epône, la voiture a été retrouvée quelques heures plus tard à Mantes-la-Jolie. L'homme qui était au volant a été interpellé.



Les policiers ont intercepté à Mantes-la-Jolie, le véhicule volé et son conducteur - illustration
Les policiers ont intercepté à Mantes-la-Jolie, le véhicule volé et son conducteur - illustration
Un automobiliste d’Épône, victime du vol de sa voiture dans la matinée de mardi, a eu le bon réflexe de diffuser une vidéo sur Instagram décrivant précisément son véhicule. Une initiative payante.

Un internaute, tombé sur la publication, a reconnu le véhicule en circulation à Mantes-la-Jolie et a alerté le 17 tout en guidant les policiers vers sa position.

Interpellé au volant du véhicule volé

Grâce à ce signalement en temps réel, les forces de l’ordre ont pu stopper le véhicule et procéder à l’interpellation du conducteur.
Le suspect, un homme de 24 ans domicilié à Épône, a été placé en garde à vue pour recel de vol.
 




