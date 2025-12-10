Incendie d’appartement à Léry (Eure) : une personne hospitalisée, 16 évacuées

Seize occupants répartis dans les trois étage de l’immeuble ont été évacués. L’un d’eux, incommodé par les fumées, a été pris en charge en urgence relative avant d’être transporté vers l’hôpital des Feugrais, près d’Elbeuf.

Au total, trente sapeurs-pompiers ont été engagés pour l’extinction, la sécurisation des lieux et les reconnaissances dans l’immeuble. L’origine du départ de feu n’a pas été précisé par les secours.