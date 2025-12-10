Connectez-vous S'inscrire

Incendie d’appartement à Léry (Eure) : une personne hospitalisée, 16 évacuées


Le feu s'est déclaré ce mercredi matin au deuxième étage. L'immeuble comprenant treize appartements a été évacué par précaution. Trente sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec deux lances à incendie.



Mercredi 10 Décembre 2025 - 09:32


Illustration Adobe stock
Illustration Adobe stock
Un feu s’est déclaré tôt ce mercredi matin dans un immeuble de la rue du Souvenir à Léry (Eure), mobilisant une importante colonne de secours.
L’incendie a pris au deuxième étage d’un bâtiment de 13 logements, vers 6h40. Deux lances ont été déployées pour maîtriser le sinistre.

Une victime incommodée par les fumées

Seize occupants répartis dans les trois étage de l’immeuble ont été évacués. L’un d’eux, incommodé par les fumées, a été pris en charge en urgence relative avant d’être transporté vers l’hôpital des Feugrais, près d’Elbeuf.

Au total, trente sapeurs-pompiers ont été engagés pour l’extinction, la sécurisation des lieux et les reconnaissances dans l’immeuble. L’origine du départ de feu n’a pas été précisé par les secours.
 





Mots clés : enquête, Eure, faits divers, incendie, Léry, Police, pompiers





