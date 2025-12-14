Quatre blessés dans une collision entre deux voitures au Petit-Quevilly, près de Rouen

Au total, 19 sapeurs-pompiers et six engins ont été engagés sur cette intervention, avec la présence du SMUR sur les lieux pour médicaliser les victimes. Le bilan définitif fait état de quatre blessés, tous transportés vers le CHU de Rouen.

Un homme de 32 ans et un homme de 30 ans ont été pris en charge en urgence relative. Une femme de 34 ans et un homme de 51 ans ont quant à eux été transportés en urgence absolue. Les circonstances précises de l’accident restent à déterminer