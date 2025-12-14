Quatre blessés dans une collision entre deux voitures au Petit-Quevilly, près de Rouen

Deux personnes coincées dans leur voiture ont dû être desincarcérées par les pompiers - illustration Adobe stock
Un violent accident de la circulation s’est produit tôt ce dimanche matin sur le boulevard du 11-Novembre, au Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Deux véhicules légers sont entrés en collision, faisant quatre blessés, dont deux personnes restées coincées dans l’habitacle.
Peu après 6 h 30, d’importants moyens de secours ont été mobilisés pour porter assistance aux victimes de cet accident de la route. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, deux occupants étaient piégés à l’intérieur des véhicules accidentés. Ils ont dû être dégagés à l’aide de matériel de désincarcération.
Quatre blessés dont deux graves
Au total, 19 sapeurs-pompiers et six engins ont été engagés sur cette intervention, avec la présence du SMUR sur les lieux pour médicaliser les victimes. Le bilan définitif fait état de quatre blessés, tous transportés vers le CHU de Rouen.
Un homme de 32 ans et un homme de 30 ans ont été pris en charge en urgence relative. Une femme de 34 ans et un homme de 51 ans ont quant à eux été transportés en urgence absolue. Les circonstances précises de l’accident restent à déterminer
