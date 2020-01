Seize accidents dénombrés sur les routes verglacées ce matin dans l'Eure

La route a été particulièrement meurtrière ce lundi matin dans l'Eure. Deux adultes et un très jeune enfant ont trouvé la mort sur la RN 13 à hauteur de, à la sortie de la déviation de Pacy-sur-Eure, vers Evreux.Deux enfants d'une dizaine d'années ont été grièvement blessés et transportés par deux hélicoptères de la sécurité civile vers les hôpitaux de Caen et de Rouen. Il est encore trop tôt pour connaître les circonstances de la collision qui a impliqué deux voitures de tourisme.Le verglas est-il en cause ? Ce matin, les routes étaient particulièrement glissante. Une quinzaine d'accidents, plus ou moins graves, ont été dénombrés. Les sapeurs-pompiers de l'Eure sont intervenus à seize reprises à partir de 6 heures, en plusieurs endroits du département, précise le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis27).