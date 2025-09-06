Connectez-vous S'inscrire




Seine-Maritime : une maison ravagée par les flammes dans la nuit à Ferrières-en-Bray


Un violent incendie a détruit une habitation inoccupée cette nuit de vendredi à samedi, en Seine-Maritime. Il n'y a pas de victime.



Samedi 6 Septembre 2025 - 08:59



Les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un feu particulièrement violent - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un feu particulièrement violent - Illustration Adobe Stock
Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi à Ferrières-en-Bray (Seine-Maritime). Les sapeurs-pompiers ont été alertés vers 3h20 pour un feu d’habitation, résidence des Argilières.

À leur arrivée, l’étage et les combles d’une maison de type R+1 étaient entièrement embrasés. Vingt-et-un sapeurs-pompiers, appuyés par sept engins, ont été mobilisés pour circonscrire l'incendie. Deux lances, dont une installée sur une échelle aérienne, ont été déployées pour maîtriser le sinistre.

La maison, inoccupée, a été lourdement endommagée. Les opérations de sécurisation et d’extinction étaient toujours en cours en fin de nuit.
 





Mots clés : enquête, faits divers, Ferrières-en-Bray, gendarmerie, incendie, pompiers, Seine-Maritime




L'info en continu

Eure : un motard grièvement blessé dans une collision avec une voiture à Saint-Pierre-du-Val

06/09/2025

Seine-Maritime : une maison ravagée par les flammes dans la nuit à Ferrières-en-Bray

06/09/2025

Voiture en feu, conducteur incarcéré.. : quatre blessés dans un spectaculaire accident quai de la Bourse à Rouen

06/09/2025

Eure : le conducteur d’un utilitaire tué dans une violente collision frontale avec un poids-lourd à Martainville

05/09/2025

Yvelines : un appel à témoins après la disparition inquiétante d’une femme de 40 ans à Versailles

05/09/2025

RN28 : fermetures de nuit du tunnel de la Grand’Mare à Rouen pour travaux de maintenance

05/09/2025

Yvelines. Un policier percuté par un homme à trottinette lors d’un contrôle à Trappes

05/09/2025

Un spéléologue bloqué à 50 mètres de profondeur secouru au Puits du Diable à Canteleu, près de Rouen

04/09/2025

Deux ministres attendues ce vendredi à Val-de-Reuil (Eure) pour parler insertion et emploi

04/09/2025

Interpellé à Rouen, le chauffard était recherché depuis plus de huit mois après un accident près de Mantes-la-Jolie

04/09/2025

Yvelines. Rénové, l’Hôtel de Ville de Mantes-la-Jolie inauguré ce samedi par Valérie Pécresse, présidente de la Région

04/09/2025

Week-end aérien au Havre : portes ouvertes et show de drones à l’aéroport d’Octeville

04/09/2025

A131 : trois jours de perturbations entre Tancarville et Le Havre pour sonder un affaissement de chaussée

04/09/2025

Eure : trois groupes locaux sur la scène du Silo à Verneuil-sur-Avre le 20 septembre

04/09/2025

À Saint-Étienne-du-Rouvray, un automobiliste de 20 ans arrêté après une folle poursuite

04/09/2025

Course-poursuite nocturne à Rouen : le fuyard de 17 ans conduisait sans permis et positif au cannabis

04/09/2025

Eure : un bus se renverse sur la rambarde de l’aire de Vironvay, sur l’A13

03/09/2025

Au Havre, il dérobe un scooter pour se faire « un peu d'argent », la vidéosurveillance le trahit

03/09/2025

Seine-Maritime : un centre de loisirs ravagé par un incendie criminel à Harfleur, la mairie dépose plainte

03/09/2025

Évreux : l’hôtel Formule 1 évacué après un dégagement suspect de vapeur

03/09/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
Les infos les + lues

Grave accident sur l’A13 : l’autoroute fermée vers Paris à hauteur de Hongueville-Hénouville (Eure)

31/08/2025 -

Violent accident sur l’A13 dans l'Eure : huit blessés dont trois enfants et une femme en urgence absolue

31/08/2025 -

Incendie dans un bâtiment industriel à Gonfreville-l’Orcher : un blessé léger

02/09/2025 -

Deux accidents de la route ce lundi matin dans l’Eure : deux blessés transportés à l'hôpital

01/09/2025 -

Yvelines : un appel à témoins après la disparition inquiétante d’une femme de 40 ans à Versailles

05/09/2025 -

Course-poursuite de 50 km dans les Yvelines : la voiture avait été volée en Seine-Maritime

01/09/2025 -

Eure : un poids lourd de 44 tonnes percute le terre-plein central sur l’A28, la circulation encore perturbée ce matin

03/09/2025 -

Yvelines. A Carrières-sous-Poissy, un cirque s’installe de force sur le parking du centre commercial Leclerc

02/09/2025 -

Santé. Une cabine ophtalmologique connectée inaugurée à Louviers

31/08/2025 -

Rixe mortelle devant « La Winery » à Évreux : les circonstances du drame décryptées par l’enquête

02/09/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen