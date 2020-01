Seine-Maritime : un voleur interpellé sur un chantier à Déville-lès-Rouen, son complice est en fuite

Deux individus ont été surpris cete nuit de vendredi vers 1 heure du matin dans l’enceinte d’un chantier, rue du Docteur Emile Bataille à Déville-les-Rouen (Seine-Maritime).



Dépêché sur place suite à un appel sur le « 17 », un équipage de brigade anti-criminalité arrive discrètement. Les policiers remarquent alors un trou dans le grillage et entendent un bruit suspect a l’intérieur du chantier. Ils interviennent et interpellent, difficilement, un des deux individus qui doit être amené au sol pour être menotté. Son complice parvient à prendre la fuite.



Les policiers ont constaté que les cadenas d’un container où est entreposé du matériel ont été brisés. Des outils et appareils thermiques ont été sortis et regroupés pour être emportés.



Le suspect, un ressortissant roumain de 41 ans, sans domicile fixe, a été placé en garde à vue pour vol par effraction.