Seine-Maritime : un poids-lourd se renverse après une collision avec une voiture sur la RN31

Le conducteur de la voiture, un homme de 45 ans, a dû être désincarcéré par les sapeurs-pompiers. Il présentait une fracture au niveau du fémur. Il a été transporté, médicalisé, au CHU de Rouen. Son pronostic vital n'était pas engagé, précise l'officier de permanence au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis).



La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer dans quelles circonstances les deux véhicules se sont percutés.



La RN31 a dû être coupée dans les deux sens entre Bois l’évêque et Martainville. Une déviation a été mise en place par la RD7 et la RD13.