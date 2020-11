Seine-Maritime : trois jeunes gens avouent aux policiers se livrer au trafic de drogue à Fécamp et Yport

L'affaire a démarré le 4 novembre, vers 18h30, avec l'arrestation d'un Fécampois de 17 ans, contrôlé en possession d'une "savonnette" de 100 g de résine. Il avait attiré l'attention sur lui en se débarrassant précipitamment d'un joint à la vue des policiers, rue Gustave-Couturier à Fécamp. Il avait alors été interpellé pour détention de stupéfiants.



Dix jours plus tôt, le 24 octobre, l'adolescent avait déjà été interpellé avec deux autres jeunes âgés de 17 et 18 ans, originaires d'Yport et de Fécamp. A cette occasion, une somme de 1 000€ en petites coupures avait été découverte.