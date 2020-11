Normandie : un trafic de stupéfiants démantelé, huit suspects interpellés à Rouen, Pont-Audemer et Cherbourg

La brigade des stupéfiants de la sûreté départementale de Seine-Maritime enquêtait depuis bien longtemps pour réunir les preuves de l'existence d'un trafic de stupéfiants d'ampleur régionale et portant essentiellement sur de la résine de cannabis. Le réseau était bien structuré même si on ne connait pas encore tous les détails de l'enquête qui, pour le juge d'instruction saisi, ne fait que commencer.



Toujours est-il que mardi 3 novembre, au petit matin, une opération d'interpellation suivie de perquisitions a été mise en place simultanément à trois endroits différents en Normandie : boulevard d'Orléans à Rouen (pas loin de l'hôtel de police), à Pont-Audemer dans l'Eure et à Cherbourg dans la Manche. Huit personnes ont été interpellées, des hommes âgés entre 17 et 37 ans tous défavorablement connus des services de police.