Seine-Maritime : roué de coups par son copain alcoolisé, à Canteleu

Sous la violence des coups, la victime, âgée de 33 ans, a préféré quitte son appartement pour aller se réfugier dans le hall de l'immeuble. Il a été transporté par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier universitaire de Rouen. Son pronostic vital n'était pas engagé.



La porte de l'appartement était fermée à clé, les policiers ont dû pénétrer à l'intérieur par une fenêtre ouverte. L'auteur des violences, âgé de 33 ans également, était assis sur le canapé, un couteau dans la main et un chien à côté de lui. L'homme, en état d'ivresse, a lâché l'arme sans difficulté et a confirmé aux forces de l'ordre avoir eu un différend avec son copain. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour violences volontaires.



L'animal a été confié au refuge de la Société normande de protection animale (SNPA) basée sur l'île Lacroix, à Rouen.