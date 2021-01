Seine-Maritime : manifestations (encore) interdites dans le centre-ville de Rouen ce week-end

Le préfet de la Seine-Maritime a pris un arrêté interdisant toute manifestation à caractère revendicatif dans le centre-ville de Rouen de 10h00 à 22h00 les samedi 9 et dimanche 10 janvier.



La préfecture justifie cette décision en raison, notamment, de l’appel à manifester à l'intérieur du périmètre qui a été lancé pour ce week-end, et « qui laisse craindre de nouvelles tentatives d'intrusion et d'exactions ».