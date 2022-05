Seine-Maritime : le conducteur alcoolisé grille un feu rouge et percute une voiture à Elbeuf

La police est intervenue cette nuit de mardi à mercredi, vers minuit et demi, à Elbeuf-sur-Seine (Seine-Maritime) pour constater un accident matériel de la circulation, rue Théodore-Chennevière.



Deux véhicules étaient impliqués : un Renault Scénic et une Peugeot 208. Sur place, les policiers ont procédé au contrôle des deux conducteurs et interpellé celui qui était au volant du Scénic, un homme de 32 ans. Ce dernier a reconnu avoir grillé le feu rouge et percuté la 208.



Le mis en cause, fortement alcoolisé, a refusé de se soumettre au disparage d’alcoolémie ainsi qu’à un prélèvement sanguin. Il a été placé en dégrisement puis en garde à vue pour conduite en état d’ivresse et défaut de maîtrise.