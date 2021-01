Seine-Maritime : encore de la neige et du verglas pour cette nuit et demain matin

La Seine-Maritime va connaître cette nuit de dimanche à lundi un nouvel épisode neigeux. Des giboulées viendront localement former une couche de neige qui pourra atteindre 5 cm par endroits et tenir jusqu’en début de matinée en raison de la baisse nocturne des températures.



Le préfet de la Seine-Maritime appelle les usagers de la route à la plus grande vigilance.



Renseignez-vous sur les conditions de circulation sur le site de Bison Futé. Privilégiez les transports en commun.



La hausse rapide des températures lundi matin, permettra la fonte de la couche neigeuse et un retour à une situation normalisée en milieu de matinée, selon les prévisions de Météo France.



La Seine-Maritime est dès lors maintenue en alerte jaune neige et verglas.