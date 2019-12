Seine-Maritime : elle tire sur son ex-concubin avec une carabine à plombs à Sotteville-lès-Rouen

Une altercation éclate entre ce dernier, en état d’ivresse, et l’ancien compagnon de sa fille. L’ex-beau père tente alors de lui porter des coups tandis que la jeune femme sort de son sac une carabine à plombs. Elle fait feu en direction de la tête de la victime, perforant son bonnet.



L’homme visé n’est pas blessé, il va se réfugier dans un restaurant de la place et appelle la police. Entre temps, la jeune femme et son père ont pris la fuite à l’arrivée des policiers.