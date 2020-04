Seine-Maritime : deux policiers blessés lors d’une interpellation mouvementée au Havre

L’individu se retrouve un peu plus loin, rue Henri-Dunant, face à un autre policier qui tente de l’intercepter mais là encore il donne un coup de tête à ce dernier.



Le mis en cause, un Havrais de 37 ans bien connu de la police, est finalement maîtrisé et emmené au commissariat du Havre où il est placé en garde à vue pour violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique.



Le premier policier blessé s’est vu délivrer un certificat médical avec trois jours d’interruption totale de travail.