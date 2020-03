Seine-Maritime : deux incendiaires de voiture arrêtés en flagrant délit à Rouen

Le signalement des suspects a été diffusé par radio et deux équipages de la brigade anti-criminalité, en patrouille dans le secteur, ont interpellé les deux hommes : un jeune de Darnétal âgé de 20 ans (il était alcoolisé), et un autre de Sotteville-lès-Rouen âgé de 16 ans.



Durant leur garde à vue, ils ont expliqué avoir mis le feu à l’intérieur de la voiture à l’aide d’un aérosol et un briquet.



Ils devront en outre s’acquitter chacun d’une amende de 135€ pour non respect du confinement.