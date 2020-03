Seine-Maritime : arrêtés après un vol de denrées alimentaires au Secours populaire, près de Rouen

Avisé par radio, un équipage de la brigade anti-criminalité (Bac) fait des recherches dans le secteur et finit par repérer la voiture suspecte. Les policiers se lancent à sa poursuite après avoir pris soin d’actionner gyrophare et avertisseurs sonores. La conductrice de la Peugeot s’arrête rue de Sotteville.



Lors du contrôle, les forces de l’ordre découvrent à l’intérieur du véhicule six gros sacs contenant des denrées alimentaires. La jeune femme, âgée de 24 ans et domiciliée à Mont-Saint-Aignan, reconnaît avoir volé les marchandises dans un conteneur du Secours populaire, avec l’aide de ses deux passagers, une femme de 45 ans domiciliée à Écalles-Alix et un homme de 41 ans demeurant à Rouen.