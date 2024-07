Seine-Maritime. Un couple de septuagénaires blessés dans un accident de la circulation

Un accident de la circulation s’est produit ce dimanche 7 juillet peu avant 17 heures, route de Fécamp (D925) à Clasville (Seine-Maritime).



Un véhicule, seul en cause, a été impliqué. Il était sur le flanc à l’arrivée des premiers secours et ses deux occupants, un homme de 78 ans et une femme de 79 ans, étaient piégés à l’intérieur.