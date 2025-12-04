Yvelines. Violences et humiliation filmées à Limay : quatre collégiens rattrapés par la justice

Près de deux mois après les faits, les quatre adolescents âgés de 13, 14 et 15 ans domiciliés respectivement à Mantes-la-Jolie, Rosny-sur-Seine, Bonnières-sur-Seine et Limay, ont été interpellés puis placés en garde à vue le 24 novembre dernier. Lors des auditions, tous ont reconnu l’intégralité des violences. Le téléphone ayant servi à filmer la scène a été placé sous scellés.



À l’issue des procédures, les mis en cause ont été remis en liberté, avec une convocation devant le juge des enfants et l’unité éducative du tribunal judiciaire de Versailles. Aucun d’entre eux n’était connu des services de police jusqu’à présent.



⸻