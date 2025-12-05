Trois personnes blessées dans un face-à-face entre deux voitures à Berville-sur-Seine, en Seine-Maritime

Les 23 sapeurs-pompiers engagés avec huit véhicules de secours routier, ont sécurisé le secteur avant d’entamer les césarisation des véhicules pour libérer les blessés pris rapidement en charge par une équipe du SMUR d’Elbeuf.



Le bilan définitif communiqué par le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) fait état d’une femme de 50 ans, grièvement blessée qui a été transportée vers le centre hospitalier d’Elbeuf. Deux jeunes femmes de 20 ans, plus légèrement touchées, ont également été évacuées, l’une vers l’hôpital d’Elbeuf, l’autre vers le CHU de Rouen.



La gendarmerie, appelée sur les lieux, a procédé aux constatations d’usage et ouvert une enquête afin d’établir les circonstances de l’accident.





