Incendie dans une zone d’activités à Gasny (Eure) : six véhicules touchés, dont un poids lourd

Ce dimanche, en début d’après-midi, un incendie s’est déclaré dans la cour d’un garage automobile situé en bordure de la route de Fourges, dans une zone d’activités à Gasny (Eure). Les sapeurs-pompiers ont été appelés vers 15h50 pour un feu de véhicules, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27).



À leur arrivée, deux voitures étaient entièrement embrasées, tout comme un poids lourd stationné sur place. Les engins se trouvaient dans l’enceinte du garage lorsque le feu s’est propagé.