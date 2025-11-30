Incendie dans une zone d’activités à Gasny (Eure) : six véhicules touchés, dont un poids lourd

Les sapeurs-pompiers ont eu recours à deux lances à incendie pour circonscrire le feu et empêché toute propagation - Illustration Adobe Stock
Ce dimanche, en début d’après-midi, un incendie s’est déclaré dans la cour d’un garage automobile situé en bordure de la route de Fourges, dans une zone d’activités à Gasny (Eure). Les sapeurs-pompiers ont été appelés vers 15h50 pour un feu de véhicules, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27).
À leur arrivée, deux voitures étaient entièrement embrasées, tout comme un poids lourd stationné sur place. Les engins se trouvaient dans l’enceinte du garage lorsque le feu s’est propagé.
Trois véhicules détruits, trois autres endommagés
Deux lances ont été immédiatement déployées par les secours. Malgré ces moyens, les trois véhicules directement touchés ont été entièrement détruits par les flammes. Trois autres véhicules, qui avaient été déplacées avant l’arrivée des pompiers, ont tout de même été endommagées par le sinistre.
Une enquête a été ouverte afin de déterminer l’origine du départ de feu. Treize sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette opération, qui s’est achevée vers 17 heures.
