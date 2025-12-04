Connectez-vous S'inscrire

Un blessé évacué par hélicoptère depuis un navire du parc éolien en baie de Seine


Un marin blessé à bord d’un navire opérant sur le parc éolien de Courseulles-sur-Mer a été hélitreuillé dans la nuit de mercredi à jeudi et transporté en urgence à l’hôpital du Havre.



Jeudi 4 Décembre 2025 - 18:41


L'hélicoptère H160 de la Marine nationale a été engagé - Illustration Prémar
L'hélicoptère H160 de la Marine nationale a été engagé - Illustration Prémar
Dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 décembre, un navire en activité sur le parc éolien au large de Courseulles-sur-Mer a signalé la présence d’une personne blessée à bord. L’alerte a été transmise au  CROSS Jobourg,, centre régional opérationnel chargé de la surveillance et du sauvetage en Manche.

Une conférence téléphonique est rapidement établie entre le bord, le SAMU de coordination médicale maritime du Havre et les services de secours. Au vu de l’état de la victime, le médecin préconise une évacuation sanitaire par hélicoptère vers la terre, relate la préfecture maritime.

Héliporté vers l’hôpital du Havre

Le CROSS Jobourg déclenche alors l’intervention d’un hélicoptère H160 de la Marine nationale. La personne blessée est hélitreuillée depuis le navire puis transportée et déposée au centre hospitalier du Havre pour y être prise en charge. Aucun détail n’a été communiqué sur la gravité des blessures.


Numéros d’urgence en mer
 
En cas d’urgence maritime :
    •    196 depuis un téléphone
    •    Canal 16 sur une VHF
Ces numéros permettent un contact direct avec les centres de secours en mer 24h/24





