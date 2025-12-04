Un blessé évacué par hélicoptère depuis un navire du parc éolien en baie de Seine

Un marin blessé à bord d’un navire opérant sur le parc éolien de Courseulles-sur-Mer a été hélitreuillé dans la nuit de mercredi à jeudi et transporté en urgence à l’hôpital du Havre.